JLL diz que tem existido ajuste da oferta à procura na reabilitação urbana

O Head of Development da JLL, Gonçalo Santos, defendeu que tem existido procura pela reabilitação urbana o que tem levado a que por exemplo em Lisboa e no Porto tenha sofrido um ajuste da oferta à procura, durante o Fórum Económico do Funchal, organizado pelo Jornal Económico/Económico Madeira com a Câmara Municipal do Funchal, que se está a realizar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Durante a mesa redonda ‘Reabilitar para Crescer’, Gonçalo Santos, alertou que o cliente doméstico não tem capacidade para acompanhar essa subida de preços quer no arrendamento quer no preço final, alertou para a necessidade de existir estabilidade legislativa no investimento imobiliário, lembrando que se confrontou com um cliente que investiu 400 milhões de euros, mas que num curto espaço de tempo teve que enfrentar três mudanças legislativas.

“O mercado de arrendamento tem como problema é a oferta, e isso resolve uma série de questões. As medidas do governo têm sido mais penalizadoras do que incentivadoras do mercado. Criar medidas legislativas e fiscais para arrendamento para investidores”, sublinhou o Head do Development da JLL.

No painel esteve ainda Ana Gomes, Head of Promotion and Redevelopment, Cushman & Wakefield, disse que a reabilitação urbana tem “transformado as cidades”, o que tem levado a que “as pessoas vivam muito mais a cidade e trabalham de maneira diferente”, e que “houve uma série de actividades que apareceram e que não existiam nas cidades.