Herdade da Comporta: contratos concluídos esta semana

O negócio da venda da Herdade da Comporta pode finalmente ser concretizado a partir de esta semana. Por cerca de 157,5 milhões de euros, uma área de mais de mil hectares será comprada pelo consórcio das sociedades detidas pela empresária Paula Amorim, filha de Américo Amorim, e pelo promotor e investidor imobiliário Claude Berda.

O negócio esteve a ser ultimado durante várias semanas, para determinação das plantas exatas, das servidões, das áreas transacionadas – que são pouco mais cerca de 10% da área total de 12.500 hectares da Herdade da Comporta – as plantas de saneamento, infraestruturas básicas, acessos viários e pedonais e toda a tramitação contratual que permitirá avançar com a escritura definitiva do contrato de compra e venda com as sociedades em consórcio, da Amorim Luxury e da Port Noir, através da Vanguard Properties. A área que será vendida às sociedades de Paula Amorim e Claude Berda são deduzidas das áreas de dois lotes anteriormente vendidos pela Gesfimo na Comporta, pelo valor de 671,5 mil euros.

O processo de venda da área que agora será transacionada na Herdade da Comporta foi complexo devido ao elevado número de intervenientes – 87 participantes no fundo imobiliário que controla a herdade – mais a comissão liquidatária da Rio Forte, detentora de 59,09% das unidades de participação do fundo imobiliário, mais o Novo Banco com 15,46%, mais os membros da família Espírito Santo e mais os representantes do Ministério Público e do Tribunal Central de Instrução Criminal que acompanham o arresto dos ativos da Rio Forte.

As fontes conhecedoras deste processo referiram ao Jornal Económico que dentro de semanas o contrato de compra e venda definitivo pode finalmente ser assinado pelas partes. Quanto a Claude Berda, verá o seu investimento imobiliário em Portugal ultrapassar o valor global de 700 milhões de euros, referem fontes do sector imobiliário.