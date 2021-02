A Fusion Fuel tem um projeto de hidrogénio verde para Sines na ordem dos 492 milhões de euros. A empresa portuguesa sediada no concelho de Sintra quer criar uma fábrica para produzir hidrogénio verde que será depois usado para produzir amoníaco verde.

“O investimento que pretendemos desenhar para Sines atinge um total de 492 milhões de euros”, diz ao Jornal Económico João Wahnon, fundador e administrador da Fusion Fuel. Este projeto já mereceu um parecer positivo por parte do ministério do Ambiente e “está a ser encapsulado no IPCEI, onde estão várias empresas, que o Governo vai propor em Bruxelas”, destaca, referindo-se ao Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI) Hidrogénio.

