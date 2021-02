Hidrogénio verde. Portugal e Marrocos assinam acordo de cooperação

Portugal e Marrocos assinaram hoje um acordo de cooperação para o hidrogénio verde, anunciou hoje o ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC).

“Nesta declaração, os ministros reconhecem a oportunidade estratégica que a descarbonização da economia e a transição energética representam. Os governantes consideram ainda o hidrogénio verde uma fonte de energia mais limpa e sustentável, com uma crescente importância para o futuro de ambos os países e para a sustentabilidade ambiental”, segundo o comunicado da tutela de João Pedro Matos Fernandes.

Os dois governos acordaram “fortalecer a cooperação entre os dois países, para deste modo alinharem as suas prioridades estratégicas em relação ao hidrogénio verde com as políticas de descarbonização”.

O comunicado não detalha de que forma os dois países vão cooperar neste sector.