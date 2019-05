Holanda vai desencorajar visita ao país para evitar ‘boom’ turístico

Com 42 milhões de pessoas previstas para visitar o país anualmente até 2030, e mais de 18 milhões em 2019, o conselho de turismo da Holanda decidiu implementar medidas para controlar o ‘boom’ turístico no país.

O turismo na Holanda arrecada cerca de 82 mil milhões de euros anualmente e em 2018 foi responsável pela criação de cerca de 761 mil empregos – um em cada 13 empregos nos Países Baixos. Contudo, apesar destes resultados, o turismo tem um custo ambiental altamente preocupante.

Caso essas 42 milhões de pessoas visitem o país até 2030, a meta de reduzir as emissões de CO2 em 49% até 2030, em comparação com 2017, provavelmente não será atingida, alertou o conselho de turismo.

Segundo o “The Guardian”, o Governo vai avançar com estratégias de “develop and discourage”, ou seja, medidas que desmotivem os estrangeiros a visitar o país, nomeadamente, políticas sobre os transportes (avião, comboio, autocarro e carro), encerramento de atrações com má reputação e a imposição de impostos turísticos.

“Além das emissões, o crescente número de visitantes também garante mais consumo, desperdício alimentar e poluição por resíduos”, diz o documento do conselho. “Além disso, destinos lotados levam a danos à natureza.”

Esta última refere-se às barreiras e avisos que foram colocados à volta dos campos de tulipas para impedir que o crescente número de turistas espezinhe as flores enquanto tiram selfies, conta o “The Guardian”, dado que a tentação parece ‘falar mais alto’: todos querem a fotografia perfeita no meio das flores.

“O turismo não é um objetivo, nesta perspetiva”, disse uma porta-voz do conselho de turismo sobre a estratégia, que foi elaborada no final do ano passado, mas apenas chegou às manchetes na Holanda agora devido a recentes negociações orçamentais no governo holandês.

“Algumas cidades e regiões são altamente visitadas- cidades como Amesterdão ou zonas como Giethoorn, uma pequena vila com muitos moinhos de vento e fazendas- e há muitos turistas chineses que estão muito interessados ​​nessa aldeia”, disse a porta-voz. Essa aldeia tem uma população de 2,5 mil pessoas e pode ser explorada de barco através da sua rede de pequenos canais. Anualmente, soma cerca de 35 mil turistas chineses todos os anos.

Já na capital holandesa, onde vivem 1,1 milhões de pessoas, atrai mais de 17 milhões de visitantes por ano, incluindo os próprios holandeses. Os europeus continuam a ser os que mais visitam os Países Baixos, com alemães e belgas a representar 42% de todos os turistas.