‘Homebanking’ do Banco Carregosa adota autenticação com reconhecimento facial

O Banco Carregosa tornou-se a primeira instituição bancária em Portugal a adotar autenticação com reconhecimento facial. O novo sistema que será utilizado no serviço de homebanking foi lançado esta quinta-feira e permite aos clientes acederem a contas e ordenar transações com maior segurança, graças à autenticação biométrica.

O reconhecimento facial será realizado com recurso à camera fotográfica incorporada nos smartphones, para confirmar a identidade do utilizador. Disponível a partir desta semana, a adesão ou cancelamento do serviço pode ser feita pelo cliente a qualquer momento.

O sistema biométrico – em que o cliente olha para o telefone para validar as operações ou confirmar o login – cumpre, pelo menos, dois dos três requisitos exigidos nos padrões internacionais para que uma solução seja considerada segura: que o cliente utilize algo que tem (computador/smartphone), que use informação que só ele sabe (código de acesso) e que dependa de quem é (pessoa).

“Com a adoção desta tecnologia de reconhecimento facial, o Banco Carregosa disponibiliza ao cliente um nível ímpar de segurança com características únicas, porque se baseia em dados pessoais intransmissíveis”, afirmou Francisco Oliveira Fernandes, presidente da comissão executiva do Banco Carregosa, em comunicado.

Esta solução, que obteve a certificação específica da norma ISSO/IEC 30107-3, utiliza tecnologia liveness detection aprovada com 100% em todos os testes de anti-spoofing (anti falsificação). Ao funcionar numa base de deep learning, a eficácia melhora à medida que é utilizada, permitindo distinguir se o utilizador está a ser coagido, se está nervoso, se utiliza algum disfarce ou apenas se envelheceu ou perdeu peso.

Este é um exemplo da crescente utilização da Inteligência Artificial aplicada ao setor financeiro. A aplicação mobile de reconhecimento facial foi desenvolvida pela tecnológica portuguesa Polygon para os sistemas operativos IOS e Android.

O Banco Carregosa prevê, ainda, disponibilizar a opção de reconhecimento de voz brevemente. “Apesar de ser uma instituição secular, a casa Carregosa orgulha-se de acompanhar as tecnologias mais sofisticadas, incorporando-as na prestação de serviços financeiros”, acrescentou Oliveira Fernandes.