Homem mais rico da Dinamarca perde três filhos nos atentados do Sri Lanka

Três dos quatro filhos do homem mais rico da Dinamarca, Anders Holch Povlsen, 46 anos, morreram na sequência dos ataques suicidas no Sri Lanka, que ocorreram no domingo, 21 de abril, e provocaram a morte de pelo menos 290 pessoas, incluindo o português Rui Lucas, 31 anos, natural de Viseu.

As mortes dos três jovens já foram confirmadas por um porta-voz do multimilionário, que é dono da marca de roupa Bestseller e detém a participação maioritária da loja online de roupas e artigos de belezas Asos.

“Infelizmente, temos de confirmar [a morte de três dos filhos de Povlsen]” afirmou Jesper Stubkier, diretor de comunicação da Bestseller, em declarações ao jornal dinamarquês “Berlingsake”. “Pedimos que respeitem a privacidade e, assim, não haverá mais comentários”, acrescentou.

De acordo com o tabloide inglês “The Mirror”, Anders Holch Povlsen tem quatro filhos, um rapaz, Alfred, e três raparigas, Astrid, Agnes e Alma. Não se sabe a identidade dos três filhos do multimilionário dinamarquês, nem em quais das oito explosões ocorridas no Sri Lanka morreram.

O tablóide menciona, ainda, que uma das filhas, Alma, tinha publicado recentemente uma foto dos irmãos na sua conta de Instagram, onde se pode ler: “Os meus três ursinhos”.

View this post on Instagram 3 x små ferie basser 🐻 A post shared by ALMA STORM HOLCH POVLSEN (@almashpovlsen) on Apr 17, 2019 at 7:45am PDT

Anders Holch Povlsen é considerado pela revista norte-americana “Forbes” o 252 homem mais rico do mundo, avaliando a fortuna do dinamarquês em 7,9 mil milhões de dólares.

Entre igrejas e hotéis em diferentes cidades, os ataques culminaram em oito grandes explosões que mataram, pelo menos, 290 pessoas e mais de 500 feridos. As explosões ocorreram “quase em simultâneo” pelas 8h45 horas (3h15 em Portugal continental), sendo que as autoridades cingalesas detetaram e desativaram a tempo uma bomba artesanal, descoberta perto do principal aeroporto da capital de Sri lanka, Colombo.

Entre as vitimas mortais há um português: Rui Lucas, 31 anos, natural de Viseu, que se encontram em lua-de-mel no país, após se ter casado na semana passada, segundo o Jornal de Notícias.