Horários do Funchal critica executivo de Cafôfo por induzir população em erro sobre Noite do Mercado

A Horários do Funchal esclareceu que a descida de preços que vai existir na Noite do Mercado, bem como o reforço das carreiras, foi uma iniciativa que partiu única e exclusivamente da empresa em conjunto com a vice-presidência do Governo Regional, e não da autarquia do Funchal como o executivo camarário fez crer.

“Desde sempre a Horários do Funchal, S.A. era convidada a participar nas reuniões que a Câmara Municipal do Funchal (CMF)organizava para preparar a Noite do Mercado do Funchal. Mas, infelizmente, desde 2017, inclusive, a CMF deixou de solicitar a colaboração da Horários do Funchal, S.A. a participar nessas reuniões”, referiu a empresa em comunicado.

A empresa diz ainda este executivo camarário “não tem, nem nunca teve qualquer contato” com a administração da empresa.

No comunicado é dito que o baixar de preço e o reforçar das carreiras foi uma iniciativa única e exclusiva da Horários do Funchal, em conjunto com o executivo regional, como “uma alternativa económica para se deslocarem e se divertirem em segurança” sem terem que se deslocarem em viatura própria.

“A empresa não pode consentir, por isso, que este esforço feito por todos os colaboradores da Horários do Funchal seja utilizado como objeto de arremesso ou estratégia política da autarquia funchalenses”, sublinha.

“Temos de clarificar junto da opinião pública que a notícia emitida pela CMF é enganadora e poderá levar a população a ser induzida em erro”, reforçou a empresa.