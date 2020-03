Horários do Funchal reforça frota com cinco autocarros elétricos

A Horários do Funchal reforçou a sua frota com cinco autocarros elétricos. A autonomia das viaturas é de cerca de 250 quilómetros, e cada um dos veículos teve um custo de 360 mil euros.

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, durante a viagem no miniautocarro eléctrico Karzan Atak, referiu que a viatura está preparada para fazer cerca de setenta por cento das carreiras” que são feitas pela empresa Horários do Funchal.

O governante sublinhou que a Horários do Funchal vai continuar a investir neste tipo de viaturas. “Está no seguimento da estratégia que o Governo seguiu, vamos continuar a utilizar os fundos que temos do FEDER e, se possível, do Fundo Ambiental, para modernizar, não só a frota da Horários do Funchal, mas também com a utilização de veículos ambientalmente responsáveis”, acrescentou.

“O custo de três viaturas elétricas é o equivalente a duas viaturas a diesel. este tipo de aquisição de viaturas elétricas tem de ter o apoios governamentais”, explicou o governante.

O investimento nestas viaturas visa “reduzir a poluição sonora e atmosférica” nos centros urbanos e descarbonizar o transporte público, defendeu Rui Barreto.

O miniautocarro vai ser testado até 13 de março, em todas as carreiras, excepto nas zonas altas.