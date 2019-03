Hotéis do Portobay distinguidos pela British Airways Holidays

A British Airways Holiday distinguiu seis unidades hoteleiras do Portobay, sendo quatro da Madeira, e localizadas no Funchal, com o ‘customer excellence awards’. A atribuição destes prémios tem em conta critérios como a localização, serviço, limpeza e qualidade.

Os hotéis premiados foram o The Cliff Bay, PortoBay Liberdade, Porto Santa Maria, Porto Mare, The Residence e PortoBay Marquês.

As unidades hoteleiras do Portobay, distinguidas pela British Airways Holidays, obtiveram classificações acima dos dos 9 valores numa escala de 10 valores.

Os prémios reuniram mais de 80 mil questionários.

Esta é mais uma distinção das unidades hoteleiras do Portobay depois do prémio atribuído pelo hotels.