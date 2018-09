Funchal: Hotel Alto Lido renasce após obras de 14 milhões

O Grupo Cardoso promove esta sexta-feira uma cerimónia de inauguração das obras de remodelação do Hotel Alto Lido, um investimento de 14 milhões de euros, segundo adiantou, ao Económico Madeira, Filipe Bazenga Marques, presidente do Conselho de Administração.

As obras que se prolongaram por seis meses incluíram a requalificação das instalações eléctricas, dos quartos e áreas públicas. A cargo do gabinete RH + Arquitetos, o projeto contempla uma nova área de spa, solário, três restaurantes, três bares e um business center.

O hotel com 315 quartos ganha uma imagem inspirada no mar e na natureza. As obras são inauguradas, esta sexta-feira, pelas 17 horas, numa cerimónia marcada pela presença dos líderes do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo.

Refira-se que o Grupo Cardoso é o terceiro maior grupo hoteleiro do Funchal, com 1052 camas distribuídas pelas suas duas unidades de 4 estrelas: o Hotel Baía Azul e o Hotel Alto Lido.