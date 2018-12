Hotelaria domina turismo da Madeira mas perde espaço para alojamento local

A hotelaria continua a ser dominante no turismo da Madeira, concentrando 84,2% das dormidas, mas vai perdendo algum relevo, de forma consistente, para o alojamento local, que já representa 14%.

Em termos homólogo a hotelaria voltou a ter uma quebra, nas dormidas, em outubro, com uma descida de 3,4%, enquanto que o alojamento seguiu uma tendência inversa com uma subida de 17%.

Em outubro existiram 729,3 milhares de dormidas. A hotelaria concentrou 614,2 milhares.

Este tem sido um padrão algo recorrente nos últimos meses com aumentos sucessivos no alojamento local, em termos de peso no turismo, retirando algum relevo à hotelaria na Madeira.

O turismo no espaço rural e de habitação tem também tido crescimento mas só representa 1,8% do total das dormidas, mas mesmo assim teve um crescimento de 0,4%.