Humberto Delgado considerado melhor aeroporto europeu pela resposta à pandemia

O aeroporto de Lisboa foi distinguido como o melhor aeroporto europeu (“Best European Airport 2020”), na categoria de aeroportos que operam entre 25 e 40 milhões de passageiros, pelo ACI Europe. Este prémio distingue a responsabilidade e compromisso do aeroporto Humberto Delgado face à pandemia Covid-19.

De acordo com a nota divulgada esta quarta-feira, tanto o aeroporto da capital como os restantes pertencentes à ANA aeroportos, implementaram medidas de proteção desde o início da crise pandémica, em estreita colaboração com as autoridades de saúde portuguesas, adicionando medidas e melhorando procedimentos sempre que necessário

A estratégia do aeroporto de potenciar as competências da equipa para fomentar a inovação, em parceria com universidades portuguesas e por usar o feedback dos passageiros para continuar a melhorar as medidas de segurança e saúde em vigor, foram dois outros fatores de reconhecimentos, segundo a ACI Europe.

“Seguindo em cumprimento de normativo nacional e internacional, o aeroporto adapta sempre que necessário os seus espaços às medidas de mitigação do contágio necessárias”, informa o comunicado.

Para além das recomendações de distanciamento físico, de reforço da limpeza e desinfeção e medição de temperatura a todos os passageiros que chegam, foram ajustados os fluxos de passageiros de forma a prevenir concentrações e implementada uma forte campanha de comunicação/informação aos passageiros. Uma estratégia que foi também adotada nos 45 aeroportos da rede.