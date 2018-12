Humberto Pedrosa homenageado nos 106 anos da Câmara Portuguesa de São Paulo

O empresário Humberto Pedrosa, presidente de Barraqueiro e parceiro do consórcio que detém o controlo parcial da TAP, foi homenageado pela Câmara Portuguesa de São Paulo comemorou 106 anos de existência num evento realizado no passado dia 21 de novembro.

Humberto Pedrosa recebeu o prémio de “Personalidade do Ano”, distinção entregue anualmente pela entidade com o objetivo de homenagear empresários que se notabilizam no fortalecimento das relações de comércio e investimentos entre Brasil e Portugal. “Sinto-me profundamente honrado e lisonjeado por figurar ao lado de personalidades tão relevantes que já foram distinguidas com o mesmo prémio no passado”, disse o empresário durante o evento.

Além de Humberto Pedrosa, estiveram presentes na cerimónia, entre outras personalidades, o Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, o Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento, o Cônsul Geral de Portugal do Rio de Janeiro, Jaime Leitão, e a deputada estadual recém-eleita Valeria Bolsonaro (PSL), além do presidente da Câmara Portuguesa, Miguel Setas, do presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Nuno Rebelo de Sousa, e outros empresários luso-brasileiros.