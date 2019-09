Huthis dizem ter capturado “grande número” de militares sauditas

A operação resultou na “queda total de três brigadas militares das forças inimigas, com todo o seu equipamento militar e a maioria dos militares e comandantes”, garantiu o porta-voz militar os Huthi, Yahya Sarea, num comunicado transmitido pelo canal Al Masura, liderado pelos rebeldes.

Até ao momento, a aliança liderada pela Arábia Saudita não comentou a informação.

O anúncio é feito quatro dias depois de os Huthis terem divulgado que um ataque da coligação liderada por Riade matou 16 mortos no Sul do Iémen, entre os quais sete menores.

O conflito do Iémen já causou dezenas de milhares de mortos, obrigou milhões a abandonarem as suas casas, tendo sido classificado pela ONU como a pior crise humanitária do mundo.

A tensão na região intensificou-se depois do ataque com ‘drones’ e mísseis contra a petrolífera Aramco, em território saudita, no passado dia 14 de setembro.