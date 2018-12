Iasaúde confirma dois casos de sarampo na Madeira

A Administração da Saúde da Madeira (IASAUDE) confirmou dois casos de sarampo na Madeira, avança a imprensa regional.

De referir que no passado domingo o IASAUDE tinha notificado sobre dois possíveis casos de sarampo na Madeira, que na altura se encontravam em investigação e que aguardavam confirmação laboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

O organismo de saúde referiu-se que se tratavam de dois indivíduos do género feminino, que se encontram internados no Serviço de Saúde da Madeira com “um quadro clínico estável”, adiantando ainda que tanto a “Autoridade de Saúde Regional, em articulação com a Direção Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, estão a acompanhar a evolução da situação”.