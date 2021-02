Iberdrola. Duas barragens no Tâmega vão entrar em operação no final de 2021

Duas das três barragens em construção no rio Tâmega, distrito de Vila Real, pela Iberdrola deverão estar concluídas até ao final deste ano.

“Em Portugal, continuam as obras no complexo hidroelétrico do Tâmega, estando prevista a entrada em operação de Daivões e Gouvães em dezembro de 2021”, segundo uma apresentação da Iberdrola divulgada ao mercado esta quarta-feira, 24 de fevereiro.

O aproveitamento hidroelétrico do Tâmega conta com uma potência total de 1.158 megawatts.

A central de Daivões conta com 118 megawatts, enquanto a central de Gouvães conta com 880 megawatts.

Já a central do Alto Tâmega, com uma capacidade de 160 megawatts, só entra em operação mais tarde, em 2023.

A Iberdrola vai investir um total de 1.500 milhões de euros para construir o sistema eletroprodutor do Tâmega, que vai aumentar em 6% a potência instalada em Portugal.

Estas três barragens irão produzir anualmente 1.766 gigawatts hora “equivalente ao abastecimento de energia dos municípios vizinhos do projeto e das cidades de Braga e Guimarães (cerca de 440.000 residências)”, segundo a empresa.

A Iberdrola destaca que a capacidade de armazenamento da barragem de Gouvães vai permitir, “se necessário, o abastecimento contínuo de energia elétrica da área metropolitana do Porto durante 24 horas”.