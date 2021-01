Foram identificados casos positivos de covid-19 em oito escolas da Madeira na passada segunda-feira , de acordo com a informação constante no portal da Secretaria Regional da Educação.

No Colégio do Infante D. Henrique um aluno que estava em isolamento profilático testou positivo à covid-19. “Devido a contacto direto de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, duas salas (35 crianças) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”, refere a secretaria regional.

Na EBS de Santa Cruz quatro alunos tiveram um teste positivo ao coronavírus, e na EB1/PE Ribeiro de Alforra um docente que estava em regime de aulas não presencial testou positivo à covid-19.

Já na EB1/PE/Creche da Água de Pena um aluno, que estava em isolamento profilático, testou positivo à covid-19, e na EB1/PE da Marinheira um aluno testou positivo ao coronavírus.

Na EB1/PE Prof. Eleutério de Aguiar uma criança testou positivo, o que levou a que uma sala, com 11 criança, entrasse em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde, explica a secretaria regional da Educação.

“Devido a contacto direto de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, duas turmas (31 alunos) e um docente iniciam regime de atividades não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde”, acrescenta a secretaria regional.

Na EB23 do Caniço um aluno testou positivo ao coronavírus e no Infantário “A Toca dos Traquinas” duas crianças testaram positivo e “uma criança manteve contacto direto com caso positivo, fora do contexto escolar. Na sequência, três salas (60 crianças), três educadoras e seis auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”.

Na EB1/PE da Nazaré “devido a contacto direto de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, duas salas (30 crianças), três educadoras e quatro ajudantes iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”, diz a secretaria regional.

Já EB1/PE do Boliqueime uma turma de 15 alunos entrou em regime de aulas não presencial, devido a contacto direto de um aluno com um caso positivo.

Na Creche e Jardim de Infância “O Canto dos Reguilas” “devido a contacto direto de três crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, três salas (41 crianças), três educadoras e seis auxiliares iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde”, explica a secretaria regional da Educação.