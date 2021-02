Ifo diz que confiança dos gestores alemães no ambiente empresarial melhorou em fevereiro

O índice que mede a expectativa dos empresários alemães, o Ifo Business Climate, subiu de 90,3 pontos em janeiro para 92,4 pontos em fevereiro. As avaliações do ambiente atual dos negócios foram mais positivas. Além disso, o pessimismo em relação aos próximos meses foi significativamente reduzido. A economia alemã está a mostrar-se robusta, apesar do confinamento, especialmente graças à força da indústria.

O instituto alemão, com sede em Munique, revela que na indústria, o índice subiu para o seu valor mais alto desde novembro de 2018. As avaliações sobre a situação atual melhoraram. As empresas também estão notavelmente mais otimistas em relação aos próximos meses. O Índice que mede a confiança dos gestores alemães no ambiente empresarial alemão aumentou em todos os principais ramos da indústria.

No setor de serviços, o Ifo Business Climate também subiu. Os prestadores de serviços mostram-se mais satisfeitos com a situação atual. Além disso, as suas expectativas para o futuro estão menos pessimistas.

A situação continua difícil na área da hotelaria. Pela primeira vez, a indústria do turismo mostra um otimismo cauteloso em relação à próxima temporada de férias.

No comércio, o Índice de Clima de Negócios subiu ligeiramente após a queda no mês passado. As expectativas ainda são pessimistas, mas em menor grau que no mês passado. Em contraste, as avaliações das empresas sobre a situação atual foram piores do que no inquérito do mês anterior. As vendas caíram a pique como resultado do confinamento.

O ambiente empresarial também melhorou na construção. Isso ocorreu devido a expectativas menos pessimistas. No entanto, as construtoras avaliam a sua situação atual ligeiramente pouco pior, principalmente por causa do clima excecionalmente frio na Alemanha.