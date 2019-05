O IGCP vai ao mercado no próximo dia 15 de maio, quarta-feira, emitir duas linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em 22 de novembro de 2019 e 15 de maio de 2020, com um montante indicativo global entre os 1.250 milhões e os 1.500 milhões de euros.

Um dos leilões é para emitir uma linha de bilhetes do Tesouro a seis meses e o outra a 12 meses.

As linhas servem para substituir dívida já emitida.