IGCP: valor da dívida direta do Estado cai 0,3% em janeiro para 250 mil milhões

A Dívida Direta do Estado, segundo o IGCP, foi em janeiro de 2020, de 250,2 mil milhões de euros, o que representa uma variação de -0,3% face ao mês anterior e um aumento de 1,4% face ao período homólogo.

O valor da dívida direta do Estado totalizava 250,2 mil milhões de euros equivale a 119,5% do PIB – PIB do ano acabado no último trimestre disponível), avança o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia que trabalhou os dados do IGCP.

Em janeiro de 2020, a dívida pública no âmbito do Programa de Assistência Financeira, ascende a 49,6 mil milhões de euros (23,7% do PIB), dos quais 25,3 mil milhões de euros dizem respeito ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e 24,3 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira.

A nova dívida emitida por Portugal em janeiro de 2020 registou um custo médio de 0,4%, o que representa um novo mínimo de juros de financiamento, segundo dados revelados esta sexta-feira, 21 de fevereiro, pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública, no seu boletim mensal. No ano passado, o custo médio (12 meses) da nova dívida foi de 1,1%. Este valor resultou de taxas superiores no início de 2019.