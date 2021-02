IL quer incluir estudantes de medicina e enfermagem nos grupos prioritários do plano de vacinação

O Iniciativa Liberal sugere ao Governo que inclua os estudantes a estagiar em todas as unidades de saúde nos grupos prioritários do plano de vacinação. O deputado único e presidente do Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considera que é preciso vacinar, numa primeira fase, todos os que estão na “primeira linha de combate” à pandemia, para que o plano de vacinação possa ser aplicado “de forma estratégica e inteligente”.

“Propõe-se a recomendação ao Governo que, visando o combate efetivo à pandemia, sejam considerados prioritários nos grupos de vacinação os estudantes de todas as áreas que estejam a estagiar em todas as entidades de saúde”, lê-se num projeto de resolução entregue pelo Iniciativa Liberal na Assembleia da República.

Para o Iniciativa Liberal, “é do maior interesse, tanto para a saúde pública e bem-estar destes cidadãos, como para garantir o combate à pandemia”, que os estudantes a estagiar em unidades de saúde “estejam protegidos e que possam garantir, igualmente, a proteção dos seus utentes”.

Os liberais entendem que ao incluir, nos grupos prioritários do plano de vacinação, os estudantes a estagiar em entidades de saúde estão a salvaguardar a sua própria proteção e a dos doentes a quem prestam cuidados, numa altura em que Portugal tem vindo a registar “novos máximos de número de casos e de óbitos” e enfrenta uma “profunda crise de saúde pública” e “uma igualmente profunda crise económica e social”.

“O plano de vacinação é um aspeto fundamental do combate a esta pandemia: aplicado de forma estratégica e inteligente pode desacelerar a propagação do vírus, começando por impedir que todos os que estão na primeira linha de combate fiquem infetados e infetem os utentes”, reitera.