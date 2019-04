Ilegalidades na empresa Frente Mar Funchal em debate na Assembleia Legislativa

As ilegalidades na empresa Frente Mar Funchal estiveram esta quarta-feira em debate na Assembleia Legislativa da Madeira. Durante o Plenário de hoje, Rui Barreto fez questão de fazer referência ao facto de a Câmara Municipal do Funchal, ou a empresa Frente Mar Funchal, empresa municipal, ter liquidado IVA de prestações de serviços que fez, faturações do último trimestre de 2018, que não entregou à Autoridade Tributária. Esta é a “história do Paulo”, afirma Rui Barreto.

A história era do João, contada pela deputada do PSD Carolina Silva, um rapaz madeirense que se deparou com as dificuldades quando entrou na faculdade em Lisboa, nomeadamente as viagens entre a ilha e o Continente, os problemas em arranjar um quarto, que além de ser caro, não tem grandes condições, e a somar a isso ainda há as propinas, a alimentação e o passe, mas o CDS quis contar a história do Paulo.

Facto é que Rui Barreto já tinha denunciado na passada terça-feira, durante o Plenário, o processo de execução fiscal por dívidas da empresa Frente Mar Funchal às Finanças.

O centrista diz que ontem à tarde a CMF em comunicado disse que o assunto tinha a ver com um processo de despedimento de um funcionário da empresa municipal de estacionamento que agora pertence à Frente Mar, ou seja, o assunto não seria nada mais do que um processo de indmnização, negando o processo de execução fiscal por dívidas.

Mais tarde, segundo o deputado do CDS, veio a confirmar-se que tinha mesmo a ver com liquidação de IVA não entregue às Finanças. “Isto é uma falha de caráter de uma empresa pública municipal. A CMF veio atirar areia para os olhos dos madeirenses”, afirma Rui Barreto.

Ora, Carolina Silva preferiu continuar na história do João: “não foi o João que votou favoravelmente o Orçamento da CMF, foi um senhor chamado Rui”.