Ilha de Siza Vieira no Porto à venda por 2,5 milhões de euros

A ilha do Monte da Lapa localizada junto à Praça da República no Porto e o respetivo projeto de reabilitação do arquiteto Siza Vieira encontram-se à venda por 2,5 milhões de euros, avança esta terça-feira, 1 de outubro, o “Jornal de Notícias”.

O anúncio colocado na internet indica que para os 2.142 m2 existe um “projeto aprovado para 18 frações, uma pousada, uma cafetaria e uma esplanada”. O terreno foi comprado em 2014 pela empresa Pedra Líquida que encomendou o plano a Siza Vieira.

Ao todo, a ilha do Monte da Lapa é constituída por 32 casas, das quais 11 estavam previstas que continuassem disponíveis para moradores. No final de 2018 tinham sido feitos contratos de arrendamento com oito moradores e restavam três habitações no mercado e quem se encontrava numa situação de ilegalidade teria de sair.