Impacto do coronavírus no mercado de capitais pode afetar receitas dos bancos, alerta Fitch

A incerteza sobre a intensidade, o alcance geográfico e a duração do surto de coronavírus (Covid-19) está a afetar negativamente o mercado primário e a aumentar significativamente a volatilidade, tornando provável que a receita do mercado de capitais nos bancos universais globais (GTUB) seja prejudicada, afirma a Fitch Ratings.

Quem são o bancos universais globais? São bancos com dimensão mundial que, para além de bancos comerciais, atuam na área do mercado de capitais (banca de investimento). Como por exemplo Bank of América, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Société Générale e UBS.

“Não esperamos que esse impacto nos lucros afete os ratings dos “global trading and universal banks” se o surto for rapidamente contido, mas uma degradação continuada da receita e a deterioração da qualidade dos ativos, se o enfraquecimento económico se enraizar, pode pressionar os rácios de capital e, finalmente, os ratings a longo prazo.

Após uma forte atividade durante os primeiros dois meses do ano na Europa e nos EUA, o aumento da volatilidade do mercado de ações provavelmente reduzirá a atividade de emissão de títulos (mercado primário), o que afetará a receita no período.

As perspectivas negativas do setor para os bancos da Europa Ocidental da Fitch na sua análise “Fitch’s Negative 2020” refletem a pressão sobre os resultados dos bancos, com uma queda no negócio do mercado de capitais dificultando os bancos de atingir metas de rentabilidade.

As perspectivas do setor para os bancos dos EUA permanecem estáveis, com um ambiente operacional mais desafiador em face do esperado crescimento económico mais lento, com o suavização da política monetária para compensar os impactos do Covid-19, que devem diminuir os lucros da banca nos EUA.

Os bancos centrais e Governos estão determinados a usar ferramentas monetárias e fiscais para diminuir o impacto económico e financeiro do Covid-19. Mas a Fitch acredita que a volatilidade do mercado financeiro provavelmente persistirá enquanto a incerteza persistir.

O impacto do surto de coronavírus (Covid-19) levou a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) a cortar a sua taxa de juro de referência em meio ponto percentual, para um intervalo alvo entre 1% e 1,25%.

Considerando que os dados fundamentais da economia norte-americana “permanecem fortes”, a Fed, liderada por Jerome Powell, reconhece que “o coronavírus coloca riscos em desenvolvimento para a atividade económica”.

A Fitch diz que “embora a resposta da Fed possa estimular a atividade de emissão de títulos, também afetará negativamente o rendimento dos ativos, resultando em margens mais baixas e reduzindo a os lucros dos bancos.

Embora o aumento da volatilidade possa ajudar a receita do trading de títulos, “acreditamos que o recente aumento acentuado nos volumes de volatilidade e negociação reflete altos níveis de incerteza”, refere a agência.

“Esse ambiente assemelha-se ao quarto trimestre de 2018 e ao primeiro trimestre de 2016, onde se registaram dias com VIX [índice que mede a volatilidade das ações] elevado, mas notáveis ​​quedas ano a ano nos negócios do mercado”, diz a Fitch.

Todos os GTUBs possuem negócios relevantes no mercado de capitais, mas a sua contribuição para o lucro consolidado varia.

Nos EUA, a receita da FICC [Fixed Income Clearing Corporation] e da negociação de ações representa cerca de um terço da receita total do Morgan Stanley e cerca de 40% da receita total da Goldman Sachs em qualquer trimestre. Para os JPMorgan, Citigroup e Bank of America, o nível é mais baixo, com menos impacto negativo na rentabilidade nas contas consolidadas. Já nos GTUBs europeus, o trading de títulos representa cerca de 25% do total das receitas num trimestre do Barclays, Credit Suisse e Deutsche Bank, com uma contribuição menor no BNP Paribas, Societe Generale e UBS.

“A exposição do mercado à negociação é um risco relevante para os bancos. No entanto, acreditamos que o apetite ao risco manteve-se conservador, uma vez que os grupos se concentram principalmente em transações para clientes”, prevê a Fitch que não espera “perdas no trading de títulos significativas resultantes de picos de volatilidade ou do aumento do spread de crédito dada essa abordagem conservadora”. Mas alerta para factores de pressão que podem aumentar o risco.

Quando um produto bancário tem uma grande componente de resultados de operações financeiras (trading) é considerado mais exposto ao risco de mercado.

Devido à sua presença global, vários GTUBs também têm negócios importantes na Ásia, que incluem operações consideráveis de gestão de fortunas e concessão de crédito. Continente onde a deterioração da qualidade dos ativos provavelmente surgiria primeiro, segundo a Fitch.

“Os rácios atuais de qualidade de ativos são sólidos, mas um forte impacto no crescimento do PIB na região testaria a qualidade de subscrição dos bancos após um período prolongado de crescimento sustentado dos negócios e um ambiente de crédito benigno”, acrescenta.