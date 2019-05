Impasse sobre financiamento ao novo hospital prejudicam investimento fundamental para a Madeira, diz Sara Madruga da Costa

A deputada do PSD, Sara Madruga da Costa, considera que o impasse e a falta de repostas relativamente às condições de financiamento do novo hospital prejudicam um investimento fundamental para a região.

“Estamos quase no final do mandato e o Governo da República mantém o impasse e a falta de respostas em torno das condições de financiamento do novo Hospital da Madeira”, disse a social democrata eleita pela Madeira.

O financiamento do novo hospital será o tema abordado por Sara Madruga da Costa durante a deslocação de Mário Centeno à Assembleia da República marcada para 15 de maio.

A social democrata refere que o PSD enviou um conjunto de perguntas, relativas ao financiamento do novo hospital, que acabaram por não ter resposta por parte do ministério da Saúde.

Nesse questionário o PSD exigiu que o Governo da República procedesse a uma clarificação que “aos montantes e transferências devidas acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor”. Os sociais democratas mostram-se também conta a intenção de se deduzir ao valor do financiamento do novo Hospital a avaliação dos Hospitais Nélio Mendonça e dos Marmeleiros.

Para Sara Madruga da Costa “não é da vontade” do Governo da República resolver esta situação e que a promessa de financiamento em 50% da construção do novo hospital “não passou” de uma manobra de propaganda política.