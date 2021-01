Impeachment contra Trump segue para o Senado esta sexta-feira

Câmara dos Representantes pode transmitir o documento de impeachment a Donald Trump, aprovado na semana passada na câmara baixa, para o Senado já esta sexta-feira, avança a agência Reuters. Deste modo, os democratas da Câmara estão a cumprir o desejo do novo presidente, Joe Biden, que pediu para que o congresso não demorasse demasiado tempo a dar o processo por encerrado.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, recusou responder às perguntas da comunicação social norte-americana sobre o assunto.

Numa votação na Câmara na semana passada, o republicano Donald Trump tornou-se o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer dois impeachments. Estre segundo acusa-o de incitar o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio – mortal para seis pessoas – numa tentativa fracassada de impedir o Congresso de certificar formalmente a vitória de Biden.

Os democratas, que detêm maioria na Câmara, assumiram o controlo do Senado, mas pelo menos dois terços do corpo de 100 membros terão que votar favoravelmente para que Trump seja condenado.

Segundo as regras do Senado, o julgamento começa um dia depois de a Câmara entregar a acusação. Não estava claro, entretanto, se um adiamento poderia ser planeado, como alguns democratas sugeriram, para manter a agenda e as nomeações de Biden para a sua admiração a correr sem interferências.

Alguns republicanos do Senado argumentaram que o Congresso não deveria colocar um ex-presidente em julgamento e que, ao fazer isso, o país voltaria a dividir-se. O líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, disse achar que o presidente Trump continua “a ter capacidade de liderar este partido e de o unir”.

Entretanto, Trump já contratou um advogado para o defender do impeachment: será o advogado da Carolina do Sul Butch Bowers. Bowers representou ex-governadores republicanos na Carolina do Sul e serviu no Departamento de Justiça dos Estados Unidos no governo do ex-presidente George W. Bush.