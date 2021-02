Wall Street afunda na abertura no dia em que arranca julgamento de ‘impeachment’ de Trump

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira em terreno negativo no dia em que Donald Trump enfrenta o seu segundo julgamento de ‘impeachment’ que vai durar ao longo dos próximos quatro dias sem a presença do ex-presidente dos Estados Unidos.

No início da sessão, o S&P 500 cai 0,26%, para 3,906.74 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,12%, para 13,970.56 pontos, e o industrial Dow Jones desce 0,29%, para 31,293.93 pontos.

A marcar o dia estão também os resultados trimestrais das empresas ligadas ao sector dos vídeojogos, com a Take-Two a cair quase 4% depois que da editora não ter anunciado novos grandes lançamentos. Já a Glu Mobiles disparou cerca de 34% depois da oferta de compra de 1,9 mil milhões de euros por parte da Electronic.

Noutra vertente empresarial, a Coty, fabricante dos batons da Gucci, desceu 2,4% após a fraca procura por produtos de maquilhagem.

Os investidores continuam a acompanhar de perto o progresso na aprovação do pacote proposto pelo presidente Joe Biden de 1,5 biliões de euros no combate à pandemia da Covid-19 que foi votada pelos Os democratas no Congresso dos EUA na terça-feira da semana passada.

Por outro lado, os novos casos de coronavírus no país caíram pela quarta semana consecutiva para o nível mais baixo desde o início de novembro, embora as autoridades de saúde afirmem que as novas variantes do vírus podem vir a retardar ou a reverter este progresso.