Impeachment termina e Donald Trump é absolvido

O ex-presidente norte-americano foi absolvido no processo do impeachment, abrindo as portas para uma candidatura à presidência em 2024. Num ano, Trump foi alvo de dois julgamentos no Senado e foi absolvido em ambos.

A votação de 57-43 falhou a maioria de dois terços necessária para condenar Trump no incitamento à insurreição no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro. Sete dos 50 republicados do Senado uniram-se aos democratas mas nem isso garantiu a condenação do ex-presidente, uma vez que era preciso um total de 17 republicanos para garantir o resultado pretendido pelos democratas. Entre os republicanos que votaram a favor da condenação estavam Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Richard Burr, Ben Sasse, Mitt Romney e Pat Toomey.

Donald Trump já reagiu à sua absolvição com um comunicado, uma vez que foi expulso do Twitter. O ex-president queixa-se de continuar a ser alvo de uma “caça às bruxas” e felicitou-se por mais uma vitória. “O nosso movimento histórico, patriótico e belo ainda só está a começar”, agradecendo à equipa de “dedicados advogados”.

“O meu mais profundo agradecimento também a todos os senadores e congressistas dos EUA que se ergueram com orgulho em defesa da Constituição que reverenciamos e pelos princípios legais sagrados no coração do nosso país”, diz ainda o antigo presidente que abandonou o cargo a 20 de janeiro.

No comunicado, Trump afirmou que os democratas esforçaram-se para “denegrir o Estado de Direito, difamar as forças de segurança, desculpar os manifestantes e transformar a justiça numa ferramenta de vingança política”, sustentando que o querem cancelar e que o impeachment foi “mais uma fase da maior caça às bruxas do nosso país”.

“Nenhum Presidente alguma vez teve de passar por algo assim”, reiterou Trump, prometendo “tornar a América grande outra vez”, o slogan que utilizou nas duas campanhas a que se candidatou.

BREAKING: Statement from former Pres. Trump after acquittal: "This has been yet another phase of the greatest witch hunt in the history of our Country. No president has ever gone through anything like it." https://t.co/htOXIOD9lQ pic.twitter.com/kSNuSOO5WZ — ABC News (@ABC) February 13, 2021

O advogado de Donald Trump alegou que o julgamento foi “uma completa charada do início ao fim”, tendo efetivamente terminado na absolvição. “Todo este espetáculo foi apenas a perseguição desequilibrada de uma antiga vingança política contra Trump pelo partido da oposição”, sustentou Michael Van der Veen nas suas alegações finais.

O advogado do 45º presidente dos Estados Unidos adiantou ainda que o único objetivo dos democratas é retirar o ex-presidente de cena política, em vez de procurar justiça face aos acontecimentos do dia 6 de janeiro.