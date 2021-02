Depois de tanto ‘estardalhaço’, os advogados de Donald Trump com a incumbência de defenderem o seu cliente junto do Senado no processo de impeachment, o segundo, que lhe foi movido a partir da Câmara dos Representantes, disseram que não vão usar qualquer alegação em torno de uma possível fraude eleitoral.

Bruce Castor Jr., uma das mais recentes contratações da equipa jurídica de Trump para este caso – um grupo que se tem revelado difícil de estabilizar – disse numa entrevista à agência Reuters que seria “idiota” e “insano” repetir alegações de fraude eleitoral ou qualquer outro tipo de contestação da legitimidade das eleições presidencial de 3 de novembro de 2020 durante o julgamento do processo de impeachment no Senado. Perante a estranheza da resposta, Bruce Castor Jr. acrescentando que o ex-presidente não pressionou a equipa a fazer de qualquer alegada fraude um argumento no Senado.

Mas aparentemente a não utilização do argumento está longe de querer dizer que Trump deixou de acreditar que houve mesmo fraude.

