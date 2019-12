Portugal é uma das apostas de futuro para a Imperial Brands, holding do grupo britânico Imperial Tobacco, um dos maiores grupos no setor do tabaco a nível mundial, que está a fazer a sua transição do tabaco tradicional para formas alternativas, como o tabaco eletrónico. Apesar da pequena dimensão do mercado nacional, em comparação com outros na Europa ou do outro lado do Atlântico, no mercado nacional existe ainda uma grande parte dos fumadores tradicionais que não experimentou este tipo de produtos.

Segundo os mais recentes estudos da Imperial Brands, a que o Jornal Económico teve acesso, em Portugal, 26% da população tem o hábito de fumar (smoking prevalence) cigarros tradicionais, nem que seja uma vez por dia. Destes, cerca de 6% pararam ou tentaram através de alternativas como as pastilhas para deixar de fumar e 8% experimentaram ou tentaram os cigarros eletrónicos. Mas 72% deste universo de fumadores nunca tentaram o cigarro eletrónico ou vaping.

