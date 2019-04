Importações crescem na Madeira ao ritmo mais baixo dos últimos oito meses

As importações cresceram 2,3% na Madeira, em janeiro, ao ritmo mais baixo dos últimos oito meses, de acordo com a Direcção Regional de Estatística (DREM). As exportações melhoraram no mesmo período na ordem dos 169%.

A Madeira tem vindo a abrandar no que diz respeito a importações. Estas têm vindo a crescer desde janeiro de 2017, mas nos últimos cinco meses o ritmo de crescimento tem sido cada vez menos expressivos.

Em agosto subiram 38%, seguindo-se crescimento cada vez menores nos meses seguintes na ordem dos 25,9%, 25%, 11,8%, 11,6%, e 2,3%.

O crescimento obtido em janeiro encontra um desempenho aproximado em maio de 2018 quando a subida se ficou nos 3,6.

Quanto às exportações o crescimento tem sido superior aos 100% desde novembro. A exportação tem crescido a um ritmo mais forte tendo em conta a subida de 114,6%, em novembro, de 138% em dezembro, e de 169% em janeiro.

O crescimento da exportação da Madeira foi expressivo entre outubro e novembro onde a subida foi de 38,8% para os 114%.