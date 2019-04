Imprensa alemã dá destaque a acidente na Madeira

O acidente com um autocarro turístico no Caniço, na ilha da Madeira, na passada quarta-feira, teve grande repercussão nos principais meios de comunicação alemães, país de origem da maioria das vítimas.

A notícia do acidente que provocou 29 mortos tem amplo destaque no site do jornal alemão Der Spiegel que publicou uma fotografia do local depois do acidente, com o autocarro capotado e onde é possível registar panos brancos que tapam o corpo das vítimas mortais.

O jornal Bild, acompanhava a notícia com imagem satélite do local onde ocorreu o acidente, explicando o trajeto que o autocarro estava a fazer, até ao momento do despiste. Ao lado da imagem satélite há a mesma fotografia do local que usava o jornal Der Spiegel.

O Die Welt publicou no site um vídeo que explica o acidente com as operações de resgate e socorro às vítimas.

Dos 27 feridos que se encontravam no hospital, soube-se esta manhã que 9 já tiveram alta hospitalar. Uma das vítimas que ontem deu entrada no Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, e que se encontrava internada na unidade de cuidados intensivos acabou por falecer, notícia que foi dada ainda ontem e que fez aumentar o número de mortos apurados no local de 28 para 29.