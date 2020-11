Imprensa internacional destaca contratação de Tiago Pinto para diretor desportivo da AS Roma

A contratação do português Tiago Pinto para diretor desportivo da AS Roma – cargo criado especialmente para ser ocupado pelo ex-diretor do futebol do SL Benfica, mereceu o destaque da imprensa internacional, que o apelida como “um talento de nível mundial”.

Tiago Pinto, com 36 anos, terá responsabilidades acrescidas face ao cargo que ocupava no SL Benfica desde 2017, e é a grande aposta dos novos donos norte-americanos para catalisar o sucesso desportivo do AS Roma. A sua experiência nas modalidades para lá do futebol são um dos fatores chave que terão levado à contratação do português, segundo o jornal espanhol “Marca”.

O jornal desportivo italiano “Gazzetta dello Sport” questiona se Tiago Pinto “será um executivo que terá o cheiro do Oceano Atlântico e a melancolia do fado”. As competências do português são conhecidas e, nas palavras do dono do clube, Dan Friedkin salienta que “Pinto é um talento de craveira mundial, e nas nossas conversas ficou claro que a sua paixão pelo trabalho e a sua mentalidade orientada para o sucesso estão de acordo com a ética Roma”.

Por sua vez, Tiago Pinto mostrou-se feliz pela oportunidade, afirmando que se sente “feliz e honrado por fazer parte da Roma num momento de desenvolvimento do clube”.

Os feitos conseguidos no SL Benfica são outro dos destaques na imprensa internacional, sublinhando os 50 títulos alcançados sob a liderança de Tiago Pinto nas diversas modalidades, a que se juntam o titulo da primeira liga portuguesa de futebol e a supertaça Cândido Oliveira.