Incêndios: Que Estado temos e que Estado queremos?

Neste Verão repetiu-se novamente a “chaga” dos incêndios em Portugal, sendo o mais grave os incêndios de Monchique com 44 feridos (um em estado grave), mais de 20 casas ardidas, 21.300 hectares ardidos no concelho (basicamente foram quatro vezes mais do que a área ardida em Portugal inteiro entre 1 de Janeiro a 15 de Julho), 40 quilómetros de linha eléctrica da EDP destruída (com 5 localidades sem abastecimento de energia eléctrica).

Segundo o Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, Monchique era o concelho “com maior risco de incêndio que desde 2003 estava a acumular vegetação sem que ninguém tivesse tomado medidas de limpeza da floresta”. O que foi mais chocante foi o Primeiro-Ministro, António Costa, perante esta calamidade, ter considerado a operação dos incêndios em Portugal “um sucesso”.

Ora, uma das funções primordiais do Estado é assegurar a segurança de pessoas e bens, e verificamos, através dos números dos incêndios de Monchique, que falhou novamente nesta sua responsabilidade, e classificar este ano como “um sucesso” constitui um desrespeito perante todos os portugueses, o que não poderá, em caso algum, ser tolerado ou aceite pela Sociedade Portuguesa.