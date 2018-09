Incentivo a filmes internacionais em Portugal regulamentado pelo Governo

Ler mais

O Governo publicou hoje a portaria que regulamenta o novo programa de incentivo à produção cinematográfica e captação de filmagens internacionais em Portugal

Este é um dos programas previstos no Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema.

“Este incentivo é um dos mais competitivos da Europa ao definir um prazo máximo de 20 dias úteis para a apreciação dos pedidos e ao permitir um ‘cash rebate’ (reembolso) até 30% das despesas em projetos de elevado impacto económico e/ou cultural. Este instrumento será gerido pelo Turismo de Portugal em articulação com o Instituto do Cinema e do Audiovisual”, explica um comunicado do Ministério da Economia.

Segundo este documento, podem candidatar-se a este incentivo (sujeito a um teste cultural) obras com distribuição internacional, produzidas total ou parcialmente em Portugal com relevância para a promoção internacional e cultural do país.

“A dotação anual dos novos benefícios para a captação de filmagens internacionais será de 10 milhões de euros em 2018, aumentando para 12 milhões entre 2019 e 2022″, revela o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que um grupo de produtores norte-americanos está, esta semana, em Portugal a fazer ‘scouting’ de locais e cenários para filmagens no nosso país, numa visita de reconhecimento.

Sobre este programa, o ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, afirma que “este incentivo irá promover a captação de filmagens que destaquem os recursos locais e o património português, o seu território e cultura”.

“É um importante instrumento de atração de investimento estrangeiro na área do cinema e do audiovisual e dará merecida visibilidade externa ao nosso país”, defende este governante.

Por seu turno, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, sublinha que “Portugal tem tudo para ser o melhor destino de filmagens do mundo”.

“O instrumento agora criado é a peça chave que faltava para sermos o destino mais competitivo da Europa”, considera Ana Mendes Godinho.