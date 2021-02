Incumprimento no crédito pessoal: com a crise pandémica número de consumidores em dificuldades cresce

Agir logo que entra em incumprimento pode ser crucial. Muitos consumidores aguardam que a sua situação se encaminhe, mas o incumprimento acaba por crescer gradualmente, e os credores começam uma campanha, recorrendo a mensagens e chamadas agressivas, para recuperar o pagamento.

Evite este cerco constrangedor e até, por vezes, agressivo. Procure estabelecer um acordo com os bancos/instituições financeiras para que o coloquem no PERSI (Plano Extrajudicial para Resolução de Situações de Incumprimento). Trata de um plano extrajudicial que propõe o acordo com as entidades credoras e a retoma do pagamento regular das prestações por parte do devedor.

Porém, caso o PERSI falhe ou entre novamente em incumprimento, todo o ciclo se reinicia. As chamadas e a pressão voltarão, sendo que por esta altura a entidade credora poderá resolver o contrato e pedir o montante em dívida na sua totalidade.

Poderá ainda ocorrer a cessão de crédito, que acontece quando o principal credor (banco) não consegue recuperar o valor em dívida e vende a carteira de créditos malparados a empresas externas de cobrança que, por regra, têm uma postura ainda mais agressiva e pujante com vista à recuperação integral do valor em défice.

Por fim, e de forma simplificada, caso todas as outras opções fracassem segue-se a via judicial, com instauração de um processo executivo em Tribunal, para recuperar a soma em dívida. Situação que deve evitar-se ao máximo.

Se efectivamente não conseguir resolver o seu incumprimento e chegar ao processo judicial, poderá recorrer ao apoio jurídico da Segurança Social, pedindo um advogado oficioso, que o irá informar e salvaguardar adequadamente.

Informe-se connosco.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype.