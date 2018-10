Índia quer estabelecer cooperação com Portugal no setor da agricultura

O governo indiano pretende estabelecer uma relação de cooperação com Portugal no setor agrícola.

O “(…) Governo indiano (…) pretende estabelecer uma relação de cooperação com Portugal, com os produtores agrícolas e empresas portuguesas, sobretudo nas áreas do desenvolvimento da tecnologia agrícola, designadamente fertilização do solo, sanidade, sementes, mecanização, agricultura biológica e irrigação”, destaca um comunicado do Ministério da Agricultura.

Nesse âmbito, desloca-se hoje a Portugal o ministro dos Impostos, Recursos Hídricos, Irrigação e Minas e Geologia do Estado do Punjab (Índia), Sukhbinder Singh Sarkaria, para um encontro bilateral em que será recebido pelo seu homólogo nacional, Luís Capoulas Santos.

Esta visita realiza-se a pedido do Governo indiano e o objetivo da cooperação é aumentar a produção e produtividade agrícola e promover uma boa gestão dos recursos hídricos no Punjab.

O encontro terá lugar no Salão Nobre do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, na Praça do Comércio, em Lisboa.