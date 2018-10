Índice de confiança na economia portuguesa estabilizou, estima ISEG

O índice de confiança do ISEG apurado para setembro e relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo foi de 35,3 pontos, de acordo com o índice de confiança do ISEG, sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa, revelado esta quinta-feira.

“No essencial, corresponde a uma estabilização do índice de confiança do painel na evolução da conjuntura face ao valor do índice apurado no mês de Julho, que foi de 35,2. Aumentou o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica”, lê-se no comunicado enviado à redação.

Este índice determinado pelo ISEG avalia a economia nacional numa escala de pontos de confiança. Zero é a confiança mínima e 100 é a confiança máxima. Há um painel de dezasseis professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida e que inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG.