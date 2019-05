Indico investe meio milhão de euros em plataforma de saúde digital

Fundada em 2016 pelo médico Rui Brandão e pelo engenheiro José Simões, a Zenklub angariou 500 mil euros junto da Indico Capital Capital Partners. O investimento permitirá à startup com sede em Lisboa e São Paulo (Brasil) expandir a sua atividade e cumprir o objetivo de “conquistar o mercado da saúde emocional avaliado em cinco mil milhões de euros”

Podem ser os utilizadores a escolher o especialista que querem consultar na plataforma ou podem usar o serviço de recomendação personalizada. As sessões podem acontecer por vídeo ou chat. Até à data, a startup realizou mais de 50 mil consultas online e tornou-se líder desse mercado no Brasil. As sessões de 50 minutos custam, em média, 20 euros.

Este é o quinto investimento anunciado pela Indico Capital Partners desde que o fundo foi criado, em janeiro deste ano. Stephan Morais, managing general partner da Indico, justifica o investimento com a visão da ZenKlub para a promoção do bem-estar emocional emocional dos utilizadores. “É uma visão que está inteiramente alinhada com a nossa tese de investimento de usar a tecnologia para o impacto social”, explica.

O Indico Capital Partners VC I, no valor de 46 milhões de euros, é o primeiro fundo de capital de risco nacional, independente e privado, focado em investir nas fases iniciais de startups tecnológicas. A equipa de gestão é composta por Stephan Morais, ex-administrador executivo da Caixa Capital, Ricardo Torgal, ex-gestor de investimentos na Caixa Capital, e por Cristina Fonseca, cofundadora e acionista da Talkdesk.