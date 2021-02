As empresas estão em diferentes níveis de maturidade operacional, independentemente do sector em que atuam. Mas só as organizações cujas operações estiverem munidas de soluções operacionais inteligentes – ou seja, processos assegurados por novas tecnologias –, serão mais resilientes perante a incerteza e estarão um passo à frente para alavancar a sua eficácia operacional e aumentar ganhos, segundo o estudo “Fast Track to Future-Ready Performance” da Accenture.

Ora, a indústria automóvel, a banca e as seguradoras partem em vantagem, segundo a análise que procurou perceber como é que as organizações podem transformar a sua performance para estar melhor preparadas para o futuro. A chave estará em tornar as empresas “mais ágeis”, através da adoção de novas tecnologias. O estudo aponta que as empresas que adotam modelos de operações inteligentes aumentam a sua rentabilidade em 6,4%.

