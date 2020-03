INE estima que custos de construção de habitação aceleraram 2,6% janeiro

Os custos de construção de habitação nova (indicador ICCHN) terão aumentado 2,6% em janeiro, o que corresponde a uma evolução de 0,5 pontos percentuais face ao mês de dezembro e face a janeiro de 2019, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta segunda-feira, 9 de março.

No mês de janeiro, o custo da mão de obra terá aumentado 6,2%, mais 2,2 pontos percentuais. O preço dos materiais apresentou uma variação de 0,1% face ao período homólogo.

Pelas contas do gabinete de estatística português, o custo da mão de obra contribuiu com 2,5 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN. Já a componente dos materiais contribui com 0,1 pontos percentuais para a variação total do índice.