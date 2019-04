INE quer contratar 17 especialistas em estatística para recenseamento agrícola

O Instituto Nacional de Estatística (INE) abriu vagas de emprego para os Recenseamentos Agrícolas de 2019. São um total de 17 vagas disponíveis para Portugal, onde estão incluídas três vagas nas ilhas.

Para o preenchimento destes postos de trabalho, o candidato tem de possuir nacionalidade portuguesa, ter 18 anos de idade completos, e deve cumprir a lei de vacinação obrigatória. Além disso, tem de ser licenciado, ou educação superior, na área das ciências agrárias.

Os contratos de trabalho “serão celebrados a termo resolutivo certo e terão a duração máxima de 18 meses”. Estas candidaturas irão ser para a operação estatística de Recenseamentos Agrícolas 2019, sendo que vão abrir três candidaturas no Porto, Coimbra e Évora, em Lisboa vão abrir quatro vagas, enquanto no Serviço Regional de Estatística dos Açores vão abrir duas. Na Direção Regional de Estatística da Madeira e na delegação de Faro apenas vai abrir uma vaga em cada um.

Os candidatos que entrarem nas vagas, serão distinguidos como técnicos superiores especialistas em estatística do INE. Irá ser pago de acordo com o nível 16 na tabela remuneratória, tendo um ordenado de 1.252,97 euros.

No entanto, para receber esta remuneração acima do salário mínimo, o candidato deve possuir algumas características e competências que para que possa ser considerado para o cargo. Deve ter experiência na utilização de software de exploração de base de dados e de análise estatística, além disso, deve possuir conhecimentos sobre a área agrícola, nomeadamente sistemas de produção agrícola, sistemas de rega e drenagem, política de subsídios à agricultura, cartografia e informação de base.

Para dar início à candidatura, tem de se preencher o formulário online, além de disponibilizar uma fotocópia do certificado de habilitações literárias, o currículo profissional detalhado, com datas e assinaturas, e um comprovativo de ações de formação frequentadas que se relacionem com o conteúdo do posto de trabalho.