INEM pede aos condutores para darem prioridade a ambulâncias nas bombas de combustível

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) veio a público lançar um apelo aos condutores portugueses: deem “prioridade às viaturas de emergência médica nos postos de abastecimento”, avança a TSF esta terça-feira, 16 de abril.

Como medida de precaução, “todas as viaturas do INEM, incluindo as do parque de reserva, foram atestadas durante a manhã” desta terça-feira.

O INEM avançou à TSF que já chegou a acordo com fornecedores para obter mais combustível a fim de ser utilizado pelas viaturas de emergência.

O serviço de emergência garante que está em contacto com a Autoridade Nacional de Emergência Médica e com a Proteção Civil para que uma eventual falta de combustíveis não venham a representar “qualquer tipo de constrangimento na atividade de emergência médica”.