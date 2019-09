Inflação anual em Espanha desce para o valor mais baixo dos últimos três anos

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) espanhol registou em setembro um aumento anual de 0,1%, menos uma décima do que em agosto, ficando no valor mais baixo dos últimos três anos

De acordo com uma estimativa preliminar do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol publicada esta segunda-feira, a evolução dos preços é explicada principalmente pela diminuição do preço da eletricidade este ano, depois da subida verificada em 2018.

No que diz respeito à evolução mensal do nível de preços, os dados preliminares indicam que estes se mantêm inalterados.