Inflação desce para 0,4% em fevereiro

A inflação nacional voltou a diminuir ligeiramente, no segundo mês de 2020, depois de ter aumentado em janeiro. A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) português terá sido de 0,4% no mês passado, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira num relatório do INE, a taxa foi de menos 0,4 pontos percentuais (p.p.) àquela que foi registada no primeiro mês do ano.

“O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,1%, valor inferior em 0,3 p.p. ao registado em janeiro de 2020”, refere o organismo de estatística português.