Infraestruturas de Portugal oficializou a saída do presidente. Nova administração nomeada depois das eleições

A Infraestruturas de Portugal oficializou que o Presidente do Conselho de Administração Executivo, António Laranjo da Silva, apresentou, aos órgãos competentes, a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, com efeitos a partir de 1 de janeiro 2022.

A gestão da Infraestruturas de Portugal será assegurada entretanto pelo conselho de administração em funções, até que o próximo Governo que sair das eleições de 30 de janeiro nomeie a nova administração.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação informou que “atendendo ao período eleitoral que o país viverá no início do ano, o novo conselho de administração da IP será nomeado na próxima legislatura. Até lá, a gestão da empresa será assegurada pelo conselho de administração em funções”.

António Laranjo assumiu a presidência da IP em 2016, substituindo, nessa altura, António Ramalho, que saiu para presidir ao Novobanco.

António Laranjo foi escolhido para coordenador do projeto técnico da candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial de futebol de 2030 e da construção da fase 3 da Cidade do Futebol, de acordo com informação avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O gestor irá entrar em funções durante o próximo mês de janeiro e irá supervisionar o projeto técnico ao nível ibérico.