Iniciativa Liberal critica “reunião preparada para evitar discutir desconfinamento”

O presidente e deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, reagiu de forma muito crítica à XVI apresentação da Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal, realizada nesta segunda-feira no Infarmed, considerando que “parecia uma reunião preparada para não tomar decisões e para evitar discutir o desconfinamento”.

Numa reação na Assembleia da República, de onde acompanhou por videoconferência as apresentações dos especialistas e participou na sessão de perguntas e respostas, três dias antes de os deputados votarem a renovação do estado de emergência, João Cotrim Figueiredo realçou que nem a taxa de transmissibilidade do SARS-CoV-2 mais baixa desde o início da pandemia nem a redução drástica no número de infeções diárias impediu que fosse uma má reunião.

“Particularmente grave” para o líder da Iniciativa Liberal foi nada ter sido feito depois de na reunião anterior o Presidente da República ter exigido a preparação atempada do regresso ao ensino presencial, criticando igualmente a inexistência de uma estratégia alternativa baseada na testagem em massa.

Segundo João Cotrim Figueiredo, o Executivo de Antonio Costa persiste em não preparar o futuro, faltando-lhe “sentido de urgência”. “Podemos esperar que o próximo desconfinamento tenha os mesmos resultados do último”, concluiu, prevendo que voltará a haver um aumento do número de casos de Covid-19.