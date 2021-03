Iniciativa Liberal propõe a Marcelo retirada de “poderes excessivos” no decreto de estado de emergência

O partido está a preparar uma iniciativa legislativa com medidas concretas sobre a testagem à Covid-19 que será apresentada ainda esta semana no parlamento, disse esta terça-feira o deputado bloquista Moisés Ferreira. “Reforçar a própria capacidade do SNS através de equipas comunitárias para testar em determinados locais, como escolas ou locais de trabalho”, sugere ainda.