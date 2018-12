Iniciativa Open Minds volta a desafiar escolas portuguesas

No âmbito do Dia Internacional da Tolerância da UNESCO, assinalado a 16 de novembro, a momondo, motor de busca de viagens, hotéis e aluguer de carros, lançou a segunda edição da iniciativa “Open Minds“, um projeto educacional com o objetivo de trabalhar conceitos como a confiança e a tolerância e respeito mútuo junto de estudantes com idades entre os 10 e os 15 anos.

Com esta iniciativa, explica Margarida Gameiro, porta-voz da momondo para o mercado português, a empresa pretende “continuar a trabalhar para desconstruir barreiras e mostrar que, se educarmos os mais pequenos para a tolerância, estamos a ajudar a geração futura a ter uma mente aberta e a manter-se sempre curiosa”.

Como parte da iniciativa, a momondo desafia os professores de escolas de todo o país a participar na competição escolar, fazendo o download do kit Our Colourful World. Deverão então completar os exercícios em sala de aula, com a participação de toda a turma, e depois enviar os materiais para a momondo, juntamente com a resposta à questão “Quais foram as três coisas mais surpreendentes que a turma aprendeu?”.

A competição termina a 16 de março de 2019 e a turma vencedora será anunciada a 26 do mesmo mês. A turma com as respostas “mais honestas e inspiradoras” poderá ganhar 1.500 euros, para aplicar num projeto alusivo ao tema da tolerância.

A momondo volta a associar-se à CISV International, uma organização sem fins lucrativos, cujo objectivo é educar para a promoção da paz, e conta, ainda, com o apoio da UNESCO. Educar os mais novos e incentivá-los a construir amizades interculturais, alicerçadas na cooperação e na compreensão é parte do ADN das três instituições que, juntas, querem fomentar um mundo mais aberto. “O trabalho que desenvolvemos na CISV, em que promovemos a diversidade cultural através de atividade educativas e culturais divertidas, tem vindo a mostrar-nos que é possível construir amizades que vão durar uma vida, independente do país ou cultura de origem”, sublinha Margarida Cid Proença, porta-voz da CISV Portugal.

Nesta edição, a momondo convidou também a atriz e ativista pela igualdade Mariana Monteiro a levar a mensagem da tolerância a mais crianças, através de uma parceria que incluirá uma visita à turma vencedora. Sobre a sua participação, a atriz sublinha acreditar que “este tipo de iniciativas fazem a diferença para termos sociedades mais tolerantes e igualitárias no futuro”. “Os jovens têm um papel fundamental nesta abertura de consciências e por isso faz tanto sentido este tipo de desafios ser lançado às escolas”, refere.